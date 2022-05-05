Порошенко привіз у Миколаїв системи для очищення води

Заступник головного лікаря Дмитро Бачинський повідомив, що там понад 100 пацієнтів перебувають на гемодіалізі, їхнє лікування без води неможливе.

"В Миколаєві у зв’язку з військовими діями відсутнє водопостачання у всьому місті. Медичний заклад дуже потребує води, бо ми маємо дуже велику кількість хворих. Ми налагодили підвоз як технічної, так і питної води. Ми пробили дві свердловини. Зараз встановлюємо насоси. І після насосів ці очисні споруди будуть очищувати воду, яка буде придатна для пиття", - пояснює лікар.

Установки забезпечують очищення чотирьох кубометрів води за годину, цього достатньо для забезпечення лікарні. Розрахований фільтр на кілька років роботи без заміни.

"Це вже друга партія систем хімводоочистки, які ми привозимо до Миколаєва. В першу партію ми забезпечували військових", - говорить Порошенко.

Загалом для Миколаєва спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" придбали і вже передали 7 систем для очищення води.

Загалом з 24 лютого у Порошенка витратили близько 300 млн грн на підтримку армії та постраждалих від російських окупантів українців.

За ці кошти придбали пікапи, бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.