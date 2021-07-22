Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ої бригади

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який перебуває на Донбасі, передав перший комплект оптичної розвідки для 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ЄС".

"72-га бригада імені Чорних Запорожців для мене дуже близька. І я пишаюся, що коли ми обирали назву 72-ї, я підтримав пропозицію бригади, щоб присвоїти саме це ім’я. З Авдіївкою, з "промкою" історія 72-ї бригади дуже тісно пов’язана", - заявив Порошенко.

За його словами, Авдіївка назавжди закарбувалася в серці кожного українця.

"Я пам’ятаю, як у 2016 році приймалося рішення про початок наступу, вибиття російських найманців і можливість отримати контроль над дорогою, над Ясинуватською розвилкою. Я пам’ятаю, яку ціну було заплачено в січні 2017 року. Скільки життів було віддано, щоб зупинити просування російських військ, взяти "промку" під контроль, відкинути ворога. 72-а бригада до цього була безпосереднім чином долучена. Разом з 93-ю, 80-ю, 54-ю, 56-ю, 58-ю. Це - символ слави і символ честі ЗСУ", - говорить п’ятий президент.

Він нагадав, що неодноразово бував у 72-ій бригаді.

"Ми зустрічалися із 72-ю у 2018 році в Бахмуті. Я обіцяв тоді, що приїду в Білу Церкву зустрічати у 2019 році, коли було перше виведення із зони Операції об’єднаних сил. І сьогодні ми у вас із нашою командою, командою народних депутатів, добровольців, волонтерів", - додав Порошенко.

Він також додав, що за останні два місяці він вже третій раз на фронті.

"До цього дві поїздки були присвячені 10-й ОГШБр, в Торецьку, і в Зайцевому, і в Шумах, і в Нью-Йорку. Ми разом з волонтерами зібрали кошти для встановлення унікальної технології пункту дальнього спостереження. Ставимо це в найбільш небезпечних ділянках фронту", - зазначає Порошенко.

Кошти на першу партію техніки - 560 тис. грн - збирали гуртом волонтери, половину додав фонд Порошенка. Вартість повного комплексу відеоспостереження - понад 3 млн грн. У 10 ОГШБр воно вже працює і рятує життя військових.

За словами Порошенка, його позиція дуже проста та стосується припинення російської агресії в Україні.

"Заберіть, пане Путін, свої війська з української землі до останнього клаптика, включно з Донецьком, Луганськом і Кримом, виведіть важу техніку і артилерію, віддайте заручників, а ми самі розберемося з політичним устроєм нашої держави. І гарантом суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є Збройні сили України. Я тут для того, щоб вам за це подякувати", - говорить Петро Порошенко бійцям.