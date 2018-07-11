Порошенко прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО

Порошенко примет участие в саммите НАТО по приглашению генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 11 июля, прибыл в Брюссель для участия в саммите Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в Twitter сообщает представительство Украины при НАТО.

Отмечается, что также Порошенко поприветствовал принятие Декларации НАТО о стремлении Украины к членству в Альянсе.

"Президент приветствует принятую главами государств и правительств стран-членов Альянса, в которой подтверждена перспектива будущего членства Украины в НАТО и осуждена продолжающаяся агрессия России", - указано в сообщении.

Напомним, саммит Североатлантического альянса сегодня, 11 июля 2018 года, подтвердил евроатлантические стремления Украины. Так, участники саммита подчеркнули, что успех реформ в Украине имеет решающее значение для установления мира в Украине.

Добавим, что также страны-члены НАТО призвали Россию вывести войска с территории Донбасса, а также осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар.

Также в НАТО заявили, что в течение более двух десятилетий пытались построить партнерство с Россией, однако последние действия РФ сделали мир менее стабильным.