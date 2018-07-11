Порошенко вітає рішення НАТО про зміцнення партнерства з Україною

Сьогодні саміт НАТО підтвердив євроатлантичні прагнення України

Президент України Петро Порошенко вітає рішення саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) щодо зміцнення партнерства з Україною. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю рішення Брюссельського саміту НАТО щодо зміцнення партнерства з Україною та наших незаперечних перспектив євроатлантичної інтеграції", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що Україна робитиме все можливе для забезпечення реалізації євроатлантичних прагнень українського народу.

Також президент високо оцінив відданість Альянсу підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах і схвалив готовність союзників продовжити потужний, скоординований, трансатлантичний тиск на Росію.

Крім того, Порошенко повідомив, що завтра на саміті в Брюсселі він продовжить роботу з лідерами НАТО щодо реалізації інтеграційного потенціалу України.

Зазначимо, що сьогодні саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, Порошенко прибув до Брюсселя для участі в саміті Північноатлантичного альянсу.