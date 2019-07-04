Порошенко приветствует отмену регистрации Клюева

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины приветствует решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева. Об этом политик написал на Facebook.

"Я поздравляю взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной раде будет меньше. Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской солидарности" ЦИК отменил регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста. Реваншисты не пройдут! Украина победит!", – написал Порошенко.