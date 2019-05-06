Порошенко присвоил почетные наименования трем бригадам ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении почетных наименований двум мотопехотным бригадам и одной артиллерийской бригаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Петра Порошенко в Twitter.

Как сообщается, 57-й отдельной мотопехотной бригаде присвоили почетное наименование имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 58-й отдельной мотопехотной бригаде - имени гетмана Ивана Выговского и 26-й артиллерийской бригаде - имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Петр Порошенко дал поручение министру обороны Украины Степану Полтораку поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. гривен - до 17 тыс.

Кроме того, Петр Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Порошенко подписал указы о назначении в местных общих судах судей Винницкой области, Донецкой области, Житомирской области, Киевской области, Кировоградской области, Николаевской области, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Луганской области.

Также Петр Порошенко подписал указ по конкурсу в Высший совет правосудия. В частности, Порошенко утвердил новое положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Кроме того, он постановил сформировать конкурсную комиссию для отбора кандидатов, а также утвердил ее персональный состав.