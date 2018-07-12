Порошенко: присутність миротворців на Донбасі може врятувати до 27 життів солдатів щомісяця

Порошенко вкотре заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбасс

Присутність миротворців ООН на Донбасі може врятувати до 27 життів українських солдатів щомісяця. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході симпозіуму "НАТО залучає".

Так, Порошенко вкотре заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбасс.

"Присутність миротворців може врятувати від 15 до 27 життів солдатів і 10 цивільних щомісяця. Це ціна, яку ми платимо...Якщо Трамп буде успішним з виконанням нормандського формату, немає інших аргументів не підтримати миротворчу місію", - заявив він.

Розмова в рамках симпозіуму "НАТО залучає" #NATOSummit Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що Україна розраховує на підтримку НАТО у питанні розміщення місії ООН на Донбасі.