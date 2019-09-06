Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Адвокат Порошенко Игорь Головань, объясняя причину неявки Порошенко, заявил, что повестка не действительна так как сроки ее подачи не правильные.

О неявке Порошенко на допрос также сообщил в Тelegram и глава ГБР Роман Труба.

"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - сообщил Труба.

В свою очередь, представитель ГБР Анжелика Иванова в ходе брифинга сообщила, что следующие допросы Порошенко запланированы на 10, 13, 18 и 27 сентября и 3 октября.

Отметим, ранее допрос Порошенко в ГБР планировался на 14:00 3 сентября, однако адвокат экс-президента заявил, что он не будет участвовать в следственных действиях.

Напомним, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявлял, что Порошенко не могут принудительно доставить на допрос из-за депутатского иммунитета.