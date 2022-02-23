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Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите "Европейской народной партии"

Автор: Наталия Гурковская

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите "Европейской народной партии", посвященном ситуации в сфере безопасности в и вокруг Украины. В саммите под председательством президента ЕНП Дональда Туска приняли участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европарламента Роберта Мецола, главы правительств ряда государств-членов ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Пятый президент Украины призвал лидеров "Европейской народной партии" к быстрому и мощному ответу на акт агрессии Российской Федерации против Украины путем введения сокрушительных санкций против российской экономики и руководства России.

"Цена дальнейшей агрессии против Украины должна стать невыносимой", - отметил Петр Порошенко.

Было подчеркнуто, что целью агрессии Путина является не только возобновление контроля над Украиной, но и дальнейшее вытеснение Запада из Центральной и Восточной Европы. Следовательно, борьба за Украину сегодня является борьбой за демократию и безопасность на всем европейском континенте.

Петр Порошенко призвал европейских лидеров способствовать передаче Украине оборонного летального оружия, которое укрепит обороноспособность и устойчивость украинских войск.

"Мощным ответом Запада на агрессию Путина может стать предоставление Украине четкой перспективы членства в Европейском союзе", - отметил пятый президент.

Петр Порошенко выразил благодарность за финансово-экономическую поддержку нашего государства со стороны Запада и призвал разработать долгосрочный стратегический план помощи Украине типа "Плана Маршалла для Европы".

Как сообщалось ранее, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Петр Порошенко