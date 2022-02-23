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Порошенко взяв участь у надзвичайному саміті "Європейської народної партії"

Автор: Наталія Гурковська

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взяв участь у надзвичайному саміті "Європейської народної партії", присвяченому безпековій ситуації в та навколо України. У саміті під головуванням президента ЄНП Дональда Туска взяли участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Мецола, голови урядів низки держав-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

П’ятий президент України закликав лідерів "Європейської народної партії" до швидкої та потужної відповіді на акт агресії Російської Федерації проти України шляхом запровадження нищівних санкцій проти російської економіки та керівництва Росії.

"Ціна подальшої агресії проти України має стати нестерпною", - наголосив Петро Порошенко.

Було підкреслено, що метою агресії Путіна є не лише відновлення контролю над Україною, але і подальше витиснення Заходу з Центральної та Східної Європи. Відтак, боротьба за Україну сьогодні є боротьбою за демократію та безпеку на всьому європейському континенті.

Петро Порошенко закликав європейських лідерів сприяти наданню України оборонної летальної зброї, яка зміцнить обороноздатність та стійкість українських військ.

"Потужною відповіддю Заходу на агресію Путіна може стати надання Україні чіткої перспективи членства в Європейському союзі", - зауважив п’ятий президент.

Петро Порошенко висловив вдячність за фінансово-економічну підтримку нашої держави з боку Заходу та закликав розробити довгостроковий стратегічний план допомоги Україні на кшталт "Плану Маршалла для Європи".

Як повідомлялося раніше, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вкотре наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

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Петро Порошенко