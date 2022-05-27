Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО

Сообщается, что 31 мая - 1 июня 2022 года Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза.

Ключевой темой мероприятий ЕНП будет продолжающаяся война России против Украины, а также пути поддержки Украины. Порошенко приглашен выступить с речью перед участниками форума.

В работе Конгресса и Саммита ЕНП примут участие президенты Европейской Комиссии и Европейского парламента, руководство стран ЕС из ЕНП.

Как сообщалось ранее, 5 мая Порошенко получил приглашение президента Европейской народной партии принять участие в Конгрессе ЕНП, который состоится 31 мая - 1 июня в Роттердаме (Нидерланды).

В рамках Конгресса запланировано избрание нового руководства политической семьи Европейской народной партии, обсуждение и координация позиций по актуальным вопросам развития Евросоюза.

Речь идет, в частности, об увеличении поддержки Украины в отпоре российской агрессии, усилении санкционного режима против России и определении позиции относительно предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС в контексте подготовки к июньскому заседанию Европейского Совета.