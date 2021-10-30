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Порошенко примет участие в ежегодной конференции по безопасности в Галифаксе

Автор: Артем Горовенко

19-21 ноября пятый президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции по безопасности в Галифаксе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Отмечается, что Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближение к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии.

В рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.

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Петр Порошенко