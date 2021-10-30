RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Порошенко візьме участь у щорічній безпековій конференції у Галіфаксі

Автор: Артем Горовенко

19-21 листопада п‘ятий президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Зазначається, що Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.

У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко