Порошенко прибув до Брюсселю для участі в саміті НАТО

Порошенко візьме участь у саміті НАТО на запрошення генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга

Президент України Петро Порошенко у середу, 11 липня, прибув до Брюсселю для участі у саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це у Twitter повідомляє представництво України при НАТО.

Зазначається, що також Порошенко привітав ухвалення Декларації НАТО щодо прагнення України до членства в Альянсі.

"Президент вітає прийняту главами держав та урядів країн-членів Альянсу, в якій підтверджена перспектива майбутнього членства України в НАТО і засуджена триваюча агресія Росії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, саміт Північноатлантичного альянсу сьогодні, 11 липня 2018 року, підтвердив євроатлантичні прагнення України. Так, учасники саміту наголосили, що успіх реформ в Україні має вирішальне значення для встановлення миру в Україні.

Додамо, що також країни-члени НАТО закликали Росію вивести війська з території Донбасу, а також засудили незаконну анексію Криму та закликали припинити дискримінацію кримських татар.

Також в НАТО заявили, що протягом понад двох десятиліть намагалися побудувати партнерство з Росією, однак останні дії РФ зробили світ менш стабільним.