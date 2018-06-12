Порошенко и президент Сербии обсудили вопросы сотрудничества между странами

Встреча Порошенко и Вучича состоялась в Турции

Президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич обсудили вопросы сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Как отмечается, встреча Порошенко и Вучича состоялась в рамках рабочего визита президента Украины в Турцию.

"Речь шла об активизации политического диалога, а также усилении экономической составляющей отношений. В этом контексте была отмечена важность проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также целесообразность продолжения практики организации двусторонних бизнес-форумов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, собеседники также обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций и взаимодействие в гуманитарной сфере.

Кроме того, президенты двух страны подчеркнули важность неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности, а также договорились о дальнейшей либерализации визового режима.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в Турцию Порошенко договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.