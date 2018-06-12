Порошенко та президент Сербії обговорили питання співпраці між країнами

Зустріч Порошенка та Вучича відбулася у Туреччині

Президент України Петро Порошенко та президент Сербії Александр Вучич обговорили питання співпраці між країнами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка.

Як зазначається, зустріч Порошенка та Вучича відбулася у рамках робочого візиту президента України до Туреччини.

"Йшлося про активізацію політичного діалогу, а також посилення економічної складової відносин. У цьому контексті було відзначено важливість проведення ближчим часом чергового засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також доцільність продовження практики організації двосторонніх бізнес-форумів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співрозмовники також обговорювали співпрацю у рамках міжнародних організацій та взаємодію в гуманітарній сфері.

Крім того, президенти обох країни наголосили на важливості неухильного дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності, а також домовилися про подальшу лібералізацію візового режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у рамках робочого візиту до Туреччини Порошенко домовився з президентом Азербайджану Ільхамом Алієви про подальше розширення взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.