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Порошенко презентовал комплекс оптоэлектронной разведки, созданный украинскими специалистами

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

В Украине презентовали первый мобильный высокотехнологичный комплекс оптоэлектронной разведки. Техника вскоре отправится на фронт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

По его словам, аналогичные комплексы в армиях союзников стоят миллионы долларов и к тому же их запрещено продавать из-за лицензионных ограничений.

Отечественная разработка стоит более двух миллионов гривен. В комплексе есть интегрированный БПЛА, камеры с 50-кратным зумом и тепловизором, которые обладают способностью автономно работать в течение недели, а данные через Starlink мгновенно передаются прямо в передовой пункт управления группировкой войск.

"Зарубежные аналоги стоят миллионы долларов. Они залицензированы, нам их не продают, даже если бы деньги и были. Сегодня благодаря вам, каждому, кто перечислил свои деньги на "Дело Общин", дополнительно на каждую вашу гривну гривну добавляет Фонд Порошенко - в такой эффективный способ будет обеспечиваться контрнаступление наших войск на востоке и на юге", - заявил Порошенко.

Инициатор проекта, ветеран войны против России, волонтер Глеб Бабич рассказывает, что разработка использует весь опыт построения стационарных систем.

Как известно, еще до широкомасштабного вторжения Порошенко с волонтерами обеспечивали системами видеоразведки несколько бригад на линии разграничения.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины