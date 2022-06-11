RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко презентував комплекс оптоелектронної розвідки, створений українськими фахівцями

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

В Україні презентували перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки. Техніка невдовзі вирушить на фронт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка у Facebook.

За його словами, аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження.

Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором, які мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Starlink миттєво передаються просто в передовий пункт управління угрупуванням військ.

"Закордонні аналоги коштують мільйони доларів. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були. Сьогодні завдячуючи вам, кожному, хто перерахував свої гроші на "Справу Громад", додатково на кожну вашу гривню гривню додає Фонд Порошенка - в такий ефективний спосіб буде забезпечуватись контрнаступ наших військ на сході і на півдні", - заявив Порошенко.

Ініціатор проекту, ветеран війни проти Росії, волонтер Гліб Бабіч розповідає, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем.

Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЗбройні сили України