Порошенко: преступления путинского режима не имеют срока давности

Фото: после обстрелов в Мариуполе (mrpl.city)

Порошенко почтил память жертв обстрелов Мариуполя

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко почтил память жертв обстрелов Мариуполя. Он убежден, преступление путинского режима не имеет срока давности.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"В шестую годовщину теракта в Мариуполе почитаем память невинных жертв российской агрессии. Именно в этот день, 24 января 2015 года пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения", - написал Порошенко.

Он убежден, это было очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности.

"А убийцам не избежать ответственности", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Боевых потерь среди военных нет.