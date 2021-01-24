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Порошенко: злочини путінського режиму не мають терміну давності

Київ , Неділя 24 січня 2021 15:46
Порошенко: злочини путінського режиму не мають терміну давності
Фото: після обстрілів у Маріуполі (mrpl.city)
Автор: РБК-Україна

Порошенко вшанував пам’ять жертв обстрілів Маріуполя

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв обстрілів Маріуполя. Він переконаний, злочин путінського режиму не має терміну давності.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"У шості роковини теракту в Маріуполі вшановуємо пам’ять безневинних жертв російської агресії. Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону "Східний", школи, дитячі садочки. Загинуло 29 людей, в тому числі діти, 92 отримали поранення", - написав Порошенко.

Він переконаний, це був черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності.

"А вбивцям не уникнути відповідальності", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Бойових втрат серед військових немає.

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