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Порошенко с премьером Швеции обсудили размещения миссии ООН на Донбассе

Новости » Политика    26.03.2019 - 18:16
Порошенко с премьером Швеции обсудили размещения миссии ООН на Донбассе
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил важность активизации усилий с целью безотлагательного освобождения украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонной беседы с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном обсудили реализацию предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Во время беседы стороны отметили динамичный характер двустороннего украинско-шведского диалога, а также активное взаимодействие сторон на международной арене.

Президент Украины высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий российской агрессии и реализации политики реформ в Украине.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики Европейского союза против России, в том числе так называемого азовского пакета.

Также президент отметил важность активизации усилий с целью безотлагательного освобождения украинских политзаключенных, в том числе украинских моряков, из российских тюрем.

Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Кроме того, собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между странами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворческой миссии ООН на оккупированные територии Донбасса.

Кроме того, правительства Швеции, Дании и Швейцарии выделят более 14 млн евро на проект в рамках Программы развития ООН.

 

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