У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"

Партия "Европейская солидарность" предупреждает, что попытки отменить или внести изменения в "языковой закон" получат решительный отпор членов политсилы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Петра Порошенко.

Как отмечают авторы заявления, одновременно с атакой против Украинской церкви "пророссийские реваншисты" решили атаковать святое - украинский язык.

"Борьба реваншистов против закона о языке – это не только предвыборный пиар или попытка нивелировать достижения пятого президента Украины Петра Порошенко. Это стремление путинских прихвостней выслужиться перед хозяином Кремля", - говорится в заявлении.

У Порошенко убеждены, что украинский язык для "промосковских" политиков является "жестким раздражителем", поскольку он несет в себе генетический код украинской нации и является основой ее идентичности.

"Европейская солидарность" остается на страже украинского языка. Мы предупреждаем, что любые реваншистские попытки отменить или внести изменения в языковой закон получат решительный отпор не только наших партийцев, но и от всех патриотов Украины", - отметили в политсиле.

Напомним, Конституционный суд Украины получил конституционное представление с подписью 51 народного депутата относительно конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".