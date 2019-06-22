У Порошенка попередили про наслідки скасування "мовного закону"

Партія "Європейська солідарність" попереджає, що спроби скасувати або внести зміни до "мовного закону" отримають рішучу відсіч членів політсили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії Петра Порошенка.

Як зазначають автори заяви, одночасно з атакою проти Української церкви "проросійські реваншисти" взялися атакувати святе - українську мову.

"Боротьба реваншистів проти закону про мову – це не тільки передвиборчий піар чи намагання нівелювати досягнення п’ятого президента України Петра Порошенка. Це прагнення путінських посіпак вислужитися перед хазяїном Кремля", - йдеться у заяві.

У Порошенка переконані, що українська мова для "промосковських" політиків є "жорстким подразником", оскільки вона несе в собі генетичний код української нації і є основою її ідентичності.

"Європейська солідарність" залишається на сторожі української мови. Ми попереджаємо, що будь-які реваншистські спроби скасувати або внести зміни до мовного закону отримають рішучу відсіч не тільки від наших партійців, а й від усіх патріотів України", - зазначили у політсилі.

Нагадаємо, Конституційний суд України отримав конституційне подання за підписом 51 народного депутата щодо конституційності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".