Порошенко представил кодекс добропорядочности депутатов местных советов

Партия "Европейская солидарность" ввела кодекс добропорядочности депутатов местных советов. Его пишут депутаты политсилы всех уровней.

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в Ровно, передает пресс-служба.

Кодекс содержит 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера. Накануне их принял Центральный совет партии.

Порошенко подчеркнул, что за нарушения предусмотрены санкции вплоть до отзыва депутата местного совета на основании статьи 37 закона Украины о статусе депутатов местных советов.

"Мы - политическая сила, которая цементирует Украину. Мы единственная демократическая оппозиционная парламентская политическая сила, которая имеет четкую идеологию. Мы имеем абсолютно четкие европейские принципы, политические принципы и моральные принципы. И все эти принципы мы после консультации с руководством областных партийных организаций решили заложить, используя абсолютно европейскую практику, в очень важный документ - "Кодекс добропорядочности депутатов". Не только местных советов - я подчеркиваю, что его поддерживают и подпишут депутаты и областных, и Верховной рады из "Европейской солидарности", - подчеркнул он.

По его словам, это абсолютно европейские практики, которые до "ЕС" ни одна политическая сила в Украине не применяла.

Напомним, в июле этого года партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила статус Member Observer в Международном демократическом союзе (International Democrat Union).