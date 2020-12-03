Порошенко представив кодекс доброчесності депутатів місцевих рад

Партія "Європейська солідарність" запровадила кодекс доброчесності депутатів місцевих рад. Його пишуть депутати політсили усіх рівнів.

Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у Рівному, передає прес-служба.

Кодекс містить 14 обов’язкових вимог ідеологічного, політичного та морально-етичного характеру. Напередодні їх ухвалила Центральна рада партії.

Порошенко наголосив, що за порушення передбачено санкції аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад.

"Ми - політична сила, яка цементує Україну. Ми єдина демократична опозиційна парламентська політична сила, яка має чітку ідеологію. Ми маємо абсолютно чіткі європейські принципи, принципи політичні і принципи моральні. І всі ці принципи ми після консультації з керівництвом обласних партійних організацій вирішили закласти, використовуючи абсолютно європейську практику, в дуже важливий документ - "Кодекс доброчесності депутатів". Не тільки місцевих рад - я наголошую, що його підтримують і підпишуть депутати і обласних, і Верховної ради з "Європейської солідарності", - наголосив він.

За його словами, це абсолютно європейські практики, які до "ЄС" жодна політична сила в Україні не застосовувала.

Нагадаємо, у липні цього року партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union).