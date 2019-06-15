Порошенко представил кандидатов от ЕС в мажоритарных округах Ивано-Франковской области

Порошенко представил кандидатов (фото: eurosolidarity.org)

Глава партии представил кандидатов в одномандатных избирательных округах

Команда партии "Европейская солидарность" (ЕС) имеет лучших кандидатов из числа всех политических команд Украины. Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в Ивано-Франковске во время представления кандидатов от партии в мажоритарных округах области, сообщает пресс-служба политсилы.

"Я настаиваю на том, что команда "Европейской солидарности", которая идет в Верховную раду, имеет лучший список и лучших кандидатов среди всех участников выборов. Почти половина из них – те, кто не были ни в этом парламенте, ни в правительстве, но всю свою жизнь посвятили построению нашего государства и его защите: волонтеры, добровольцы. Это абсолютно правильное сочетание опыта и свежей крови", – подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что все проевропейские избиратели должны объединиться вокруг защиты достижений последних лет и поддержать мощную политическую силу, которая точно знает, как достичь членства в ЕС и НАТО – партию "Европейская солидарность".

Порошенко представил кандидатов в одномандатных избирательных округах. В 83 округе от партии идет Алексей Петечел, ученый, кандидат юридических наук, преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, член исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета.

В 84 округе "Европейскую солидарность" представляет народный депутат Михаил Довбенко. В 86 округе идет Остап Дзеса, председатель фракции "Солидарность" в областном совете. В 87 округе партию представляет Юрий Голиней, депутат областного совета.

Порошенко отметил, что три из четырех кандидатов в округах Ивано-Франковской области от партии ЕС – это представители местного самоуправления, ведь партия существенно обновила кадровый состав и делает ставку в том числе и на лидеров местных общин.