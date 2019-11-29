У Порошенко предостерегают от покупки "дешевого российского газа"

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (УНИАН)

"ЕС" предостерегает от прямых двусторонних переговоров Украины с Россией

"Европейская солидарность" предостерегает от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией относительно покупки российского газа. Об этом заявила депутат фракции Порошенко, глава комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге, передает РБК-Украина.

Как показывает недалекая история, за эти газовые скидки Украина каждый раз платит самую дорогую цену – своей территорией и жизнями тысяч погибших граждан, отметила политик.

Ситуация с российским газом напоминает скидки в плохом супермаркете, когда, подходя к кассе понимаешь, что товар стоит гораздо дороже, а ты его уже не можешь вернуть. Потеря украинских территорий, оккупация украинского Крыма и украинского Донбасса, тысячи погибших – это то, что должно стать помехой любых инициатив относительно возобновления поставок российского газа в Украину. Кое-кто пытается рассказать, что российский газ нужен, чтобы пройти отопительный сезон. Это полнейший нонсенс. 21,5 млрд кубов газа, закачанные в наши газохранилища, позволяют нам не просто пройти отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать страну газом. Также хочу напомнить, что ноябрь был невероятно теплым. Некоторые дни побили исторические рекорды, а это значит, что мы уже смогли сэкономить ресурсы. Поэтому не стоит нашим чиновникам слушать российский «Первый канал», который вещает, что каждую зиму украинцы обязательно замерзнут. Нам удалось избежать этого в предыдущие годы, так же есть возможность избежать и этого года. Рассказала Ivanna Klympush-Tsintsadze во время брифинга на тему: «Газовая атака на Независимость: Украина сдается за шаг до победы над Газпромом?» Опубликовано Европейская Солидарность Пятница, 29 ноября 2019 г.

"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен был бы понять то, насколько опасными являются любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, понимаешь, что это была никакая не скидка, потому этот товар стоит настолько дороже и ты его уже не можешь вернуть на полку", – подчеркнула глава комитета.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что история украинско-российских отношений свидетельствует: каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком дорогой ценой.

"Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые мы имели в 1997-м году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий – украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, тысячи погибших", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Это то, что сегодня должен стоять на пути к любым инициативам о возобновлении прямых поставок российского газа в Украину", – подчеркнула она.