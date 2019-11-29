У Порошенка застерігають від купівлі "дешевого російського газу"

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (УНІАН)

"ЄС" застерігає від прямих двосторонніх переговорів України з Росією

"Європейська солідарність" застерігає від проведення прямих двосторонніх переговорів України з Росією щодо купівлі російського газу. Про це заявила депутат фракції Порошенка, голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе на брифінгу, передає РБК-Україна.

Як показує недалека історія, за ці газові знижки Україна щоразу платить найдорожчу ціну – своєю територією і життями тисяч загиблих громадян, зазначила політик.

Ситуація з російським газом нагадує знижки у поганому супермаркеті, коли, підходячи до каси розумієш, що товар коштує набагато дорожче, а ти його вже не можеш повернути. Втрата українських територій, окупація українського Криму та українського Донбасу, тисячі загиблих – це те, що має стати на заваді будь-яких ініціатив щодо відновлення поставок російського газу в Україну. Дехто намагається розказати, що російський газ потрібен, щоб пройти опалювальний сезон. Це цілковитий нонсенс. 21,5 млрд кубів газу, закачані у наші газосховища, дозволяють нам не просто пройти опалювальний сезон, а й набагато довше забезпечувати країну газом. Також хочу нагадати, що листопад був неймовірно теплим. Деякі дні побили історичні рекорди, а це означає, що ми вже змогли зекономити ресурси. Тому не варто нашим можновладцям слухати російський «Первый канал», який віщає, що кожну зиму українці обов’язково замерзнуть. Нам вдалося уникнути цього у попередні роки, так само є можливість уникнути і цього року. Розказала Ivanna Klympush-Tsintsadze під час брифінгу на тему: «Газова атака на Незалежність: Україна здається за крок до перемоги над Газпромом?» Опубліковано Європейська Солідарність Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

"За час після відновлення Україною незалежності кожен школяр мав би зрозуміти те, наскільки небезпечними є будь-які знижки на газ від РФ. Це як ситуація в поганому супермаркеті, де ти, підходячи до каси, вже розумієш, що це була ніяка не знижка, бо цей товар коштує настільки дорожче і ти його вже не можеш повернути на полицю", – підкреслила голова комітету.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що історія українсько-російських відносин свідчить: щоразу, домовляючись із Росією про дешевий газ, Україна платила за це надто дорогою ціною.

"Дороговизна цього газу нами вже має бути чітко усвідомлена. Дороговизна тих знижок, які ми мали в 1997-му році і потім у 2010-му році, вилилася у втрати українських територій – українського Криму, втрату і окупацію українського Донбасу, у тисячі загиблих", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Це те, що сьогодні має стояти на заваді до будь-яких ініціатив щодо відновлення прямих поставок російського газу в Україну", – підкреслила вона.