Порошенко предостерег от навязывания мнения о вине Украины в агрессии РФ

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время дискуссии с главой фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко предостерег от навязывания украинскому обществу и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нашего государства. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Я утверждаю и утверждал, что "формулы Штайнмайера" в Минских соглашениях нет, Вы сказали что она там есть. Посмотрите в интернете и убедитесь сами, что это не так", - заявил Порошенко.

Он обратился к Юрию Бойко: "Скажите пожалуйста, Вы правда считаете, что за последние пять лет вина за то, что нет мира, лежит на украинской стороне, а не на Путине? Вы правда считаете, что Россия не совершала агрессию против нас и она является главной причиной смерти 13 тысяч украинцев? Или все-таки вы считаете, что это отсутствие политической воли в украинском парламенте? В таком случае говорите тезис, что вы считаете, что в Украине гражданская война".

В свою очередь Бойко сказал: "Я вам, Петр Алексеевич, скажу откровенно, людям, которые живут в Золотом, Красногоровке, Марьинке, им совершенно безразлично, где находится "формула Штайнмайера". И вообще существует она или нет".

Депутат также выразил мнение, что главной причиной случившегося было отсутствие инициативы в переговорах именно с украинской стороны. "Это было нам нужно - Украине, прекратить войну. Потому, что это мы потеряли территории, мы теряли людей каждый день. Инициатива должна была идти от нас", - сказал он.

"И Нормандский формат, который собирался два или три раза с вашим участием... должна быть отработана дорожная карта гарантий и тогда, я мог бы сказать - да вы сделали все что могли. Но я этого не видел", - сказал Бойко.

На это Порошенко резюмировал: "То есть не Путин (виноват в войне против Украины, - ред.), а украинская власть".