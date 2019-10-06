Порошенко застеріг від нав’язування думки про вину України у агресії РФ

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час дискусії з головою фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойко застеріг від нав’язування українському суспільству і світу думки про вину самої України у російській агресії проти нашої держави. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Я стверджую і стверджував, що "формули Штайнмаєра" в Мінських угодах немає, Ви сказали що вона там є. Подивіться в інтернеті і переконайтеся самі, що це не так", - заявив Порошенко.

Він звернувся до Юрія Бойка: "Скажіть будь ласка, Ви правда вважаєте, що за останні п`ять років вина за те, що немає миру, лежить на українській стороні, а не на Путіні? Ви правда вважаєте, що Росія не здійснювала агресію проти нас і вона є головною причиною смерті 13 тисяч українців? Чи все таки ви вважаєте, що це відсутність політичної волі в українському парламенті? В такому випадку кажіть тезу, що ви вважаєте, що в Україні громадянська війна".

В свою чергу Бойко сказав: "Я вам, Петро Олексійович, скажу відверто, людям, які живуть в Золотому, Красногорівці, Мар’їнці, їм абсолютно байдуже, де знаходиться "формула Штайнмаєра". І взагалі чи вона існує чи ні".

Депутат також висловив думку, що головною причиною того, що сталося була відсутність ініціативи в переговорах саме з української сторони. "Це було нам потрібно - Україні, припинити війну. Тому, що це ми втратили території, ми втрачали людей кожен день. Ініціатива повинна була йти від нас", - сказав він.

"І Нормандський формат, який збирався два чи три рази за вашою участю... повинна бути відпрацьована дорожня карта гарантій і тоді, я міг би сказати - так ви зробили все що могли. Але я цього не бачив", - сказав Бойко.

На це Петро Порошенко резюмував: "Тобто не Путін (винний у війні проти України, - ред.), а українська влада".