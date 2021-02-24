Порошенко предложил журналистам "Прямого" разработать основы редакционной политики

Так, Порошенко предложил медийщикам "Прямого" разработать Соглашение о принципах редакционной политики - по образцу того, которое 18 лет назад он подписал с журналистами "5 канала".

"Это проукраинский, государственнический, но не оппозиционный канал. Потому что вы - проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите - и я очень благодарен за это - уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы есть лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", - подчеркнул Порошенко.

Он также поблагодарил коллектив "Прямого" за то, что почти 2 года канал, по его словам, канал работает в условиях давления со стороны властей.

“Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под жесточайшим уголовным преступным давлением власти. Это - символ наступления на свободу слова. Все помнят, когда была инаугурация Зеленского - 20 мая 2019 года. Но не все знают, когда было возбуждено первое уголовное дело - не против каналов Медведчука - на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 года первое, что сделал Зеленский на своем посту - он дал поручение Трубе уничтожить Прямой канал", - отметил Порошенко.

В то же время он призвал власть прекратить давление на "Прямой" и закрыть позорные уголовные дела.

"Я хотел поблагодарить нашим международным партнерам. Потому что если бы не они, если бы не защита свободы слова в резолюции Европейского парламента, если бы не твердая позиция Европейской комиссии, если бы не твердая позиция послов стран Большой Семерки, Европейского Союза - конечно же месседжи о необходимости поддержки свободы слова к ним бы не дошли", - подчеркивает Порошенко.