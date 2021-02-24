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Порошенко запропонував журналістам "Прямого" розробити основи редакційної політики

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент Петро Порошенко, який нещодавно купив телеканал "Прямий", на зустрічі із журналістським колективом телеканалу закликав і далі зберігати проукраїнський курс. Він також запропонував журналістам розробити основи редакційної політики.

Про це повідомляє сайт телеканалу.

Так, Порошенко запропонував медійникам "Прямого" розробити Угоду про засади редакційної політики - за зразком тієї, яку 18 років тому він підписав із журналістами "5 каналу".

"Це проукраїнський, державницький, але не опозиційний канал. Бо ви - проукраїнські журналісти, і ви точно проводите проукраїнську політику. Проводите - і я дуже дякую за це - вже багато років політику протидії російському інформаційному впливу в інформаційному полі України. Це є ваша робота, і те, що ви є лідерами, означає, що вас дивляться і вам довіряють", - наголосив Порошенко.

Він також подякував колективу "Прямого" за те, що майже 2 роки канал, за його словами, канал працює в умовах тиску з боку влади.

“Майже 2 роки канал знаходився і продовжує знаходитись під шаленим кримінальним злочинним тиском влади. Це - символ наступу на свободу слова. Всі пам’ятають, коли була інавгурація Зеленського - 20 травня 2019 року. Але не всі знають, коли була порушена перша кримінальна справа - не проти каналів Медведчука - на це їм потрібно було 2 роки. А 19 травня 2019 року перше, що зробив Зеленський на своїй посаді - він дав доручення Трубі знищити Прямий канал", - зазначив Порошенко.

Водночас він закликав владу припинити тиск на "Прямий" і закрити ганебні кримінальні справи.

"Я хотів подякувати нашим міжнародним партнерам. Тому що якби не вони, якби не захист свободи слова в резолюції Європейського парламенту, якби не тверда позиція Європейської комісії, якби не тверда позиція послів країн Великої Сімки, Європейського Союзу - звичайно ж меседжі про необхідність підтримки свободи слова до них би не дійшли", - наголошує Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко купив телеканал "Прямий" 15 лютого. За його словами, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу за рішенням влади.

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