Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Марокко в Україні

Кислиця привітав Фауз Ель Ашабі з початком її дипломатичної місії в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Кислиця привітав Фауз Ель Ашабі з початком її дипломатичної місії в Україні.

"Співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи українсько-марокканських відносин, зокрема практичні кроки щодо активізації політичного діалогу", - йдеться у повідомленні.

Сторони також підтвердили взаємну налаштованість на поглиблення всебічного взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва та культурно-гуманітарної співпраці.

.@SergiyKyslytsya прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного Посла Королівства #Марокко в Україні пані Фауз Ель Ашабі.https://t.co/uZnWzlKdjZ pic.twitter.com/btdN8IALPx — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 30, 2018

Нагадаємо, 23 лютого президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів іноземних держав: Республіки Гватемала - Хосе Франсіско Калі Тсая, Республіки Чилі - Хуліо Браво, Ісламської Республіки Мавританія - Мухамеда Махмуда Брахім Хліля.

У ході зустрічі Порошенка з послами обговорювалися питання активізації політичних діалогів між країнами.