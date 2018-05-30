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Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Марокко в Україні

НовиниПолітика    30.05.2018 - 20:46
Фото: Кислиця з послом Марокко (mfa.gov.ua)
Фото: Кислиця з послом Марокко (mfa.gov.ua)

Кислиця привітав Фауз Ель Ашабі з початком її дипломатичної місії в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Кислиця привітав Фауз Ель Ашабі з початком її дипломатичної місії в Україні.

"Співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи українсько-марокканських відносин, зокрема практичні кроки щодо активізації політичного діалогу", - йдеться у повідомленні.

Сторони також підтвердили взаємну налаштованість на поглиблення всебічного взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва та культурно-гуманітарної співпраці.

Нагадаємо, 23 лютого президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів іноземних держав: Республіки Гватемала - Хосе Франсіско Калі Тсая, Республіки Чилі - Хуліо Браво, Ісламської Республіки Мавританія - Мухамеда Махмуда Брахім Хліля.

У ході зустрічі Порошенка з послами обговорювалися питання активізації політичних діалогів між країнами.

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Теги публікації: посол, дипломаты, дипломатические отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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