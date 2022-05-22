Порошенко предложил 4 пути разблокирования экспорта украинского продовольствия

По его словам, Путин хочет поставить мир на колени из-за создания глобального продовольственного кризиса, и для этого блокирует все украинские морские порты.

Вариант первый - позиция ООН о встречное блокирование торгового флота России, если не будет разблокирована Украина.

Второй - безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ударами в ответ.

Третий - поставки противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил, и они сами разблокируют.

Четвертый - сухие порты на западной границе.

Порошенко отмечает: возобновление поставок на мировые рынки украинского зерна, экспорта пищевых продуктов является вопросом национальной безопасности.

"Это один из главных источников поступлений валюты в украинский бюджет, в том числе и для финансирования армии. И это является одним из источников пищевой продукции для мира. Экспорт более 22 миллионов тонн украинского зерна принесет миллиарды долларов валютных поступлений", - добавляет Порошенко.

По его убеждению, разблокирование украинских портов - сценарий, где Украина, НАТО и Европа должны победить.