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Порошенко предложил 4 пути разблокирования экспорта украинского продовольствия

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко предложил четыре варианта для деблокады экспорта украинского зерна и продовольственных товаров на мировые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

По его словам, Путин хочет поставить мир на колени из-за создания глобального продовольственного кризиса, и для этого блокирует все украинские морские порты.

  • Вариант первый - позиция ООН о встречное блокирование торгового флота России, если не будет разблокирована Украина.
  • Второй - безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ударами в ответ.
  • Третий - поставки противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил, и они сами разблокируют.
  • Четвертый - сухие порты на западной границе.

Порошенко отмечает: возобновление поставок на мировые рынки украинского зерна, экспорта пищевых продуктов является вопросом национальной безопасности.

"Это один из главных источников поступлений валюты в украинский бюджет, в том числе и для финансирования армии. И это является одним из источников пищевой продукции для мира. Экспорт более 22 миллионов тонн украинского зерна принесет миллиарды долларов валютных поступлений", - добавляет Порошенко.

По его убеждению, разблокирование украинских портов - сценарий, где Украина, НАТО и Европа должны победить.

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Петр ПорошенкоЭкономика Украины