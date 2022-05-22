Порошенко запропонував 4 шляхи розблокування експорту українського продовольства

П'ятий президент Петро Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.
За його словами, Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.
Порошенко наголошує: відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.
"Це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт понад 22 мільйонів тонн українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - додає Порошенко.
На його переконання, розблокування українських портів - сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.
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