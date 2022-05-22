Порошенко запропонував 4 шляхи розблокування експорту українського продовольства

За його словами, Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.

Варіант перший - позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту Росії, якщо не буде розблокована Україна.

Другий - безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.

Третій - постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних сил, і вони самі розблокують.

Четвертий - сухі порти на західному кордоні.

Порошенко наголошує: відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт понад 22 мільйонів тонн українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - додає Порошенко.

На його переконання, розблокування українських портів - сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.