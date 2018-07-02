Порошенко предлагает нардепам направить предложения по изменениям в Конституцию в комиссию при президенте

Луценко отметила, что президент завершает наработку изменений в Конституцию относительно курса Украины на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко предлагает народным депутатам направить в конституционную комиссию, созданную при главе государства, свои предложения относительно изменений в Конституцию Украины. Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады сообщил представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Давайте помнить о том, что мы находимся в состоянии фактически войны. Изменения в Конституцию будут направлены на сохранение и защиту государства. Соответственно, президентом завершается наработка изменений в Конституцию, где четко закрепляются стратегические цели курса Украины на ЕС и НАТО. Поэтому президент как субъект права законодательной инициативы предлагает депутатам присоединиться и направить свои предложения в конституционную комиссию, которая создана при президенте Украины для того, чтобы иметь такие изменения", - сообщила Луценко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно настойчиво работать над проведением реформ.