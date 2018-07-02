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Порошенко пропонує нардепам направити пропозиції по змінам до Конституції до комісії при президенті

НовиниПолітика    02.07.2018 - 13:30
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Луценко зазначила, що президент завершує напрацювання змін до Конституції щодо курсу України на ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко пропонує народним депутатам направити до конституційної комісії, створеної при голові держави, свої пропозиції стосовно змін до Конституції України. Про це під час погоджувальної ради Верховної ради повідомила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Давайте пам’ятати про те, що ми знаходимось у стані фактично війни. Зміни до Конституції будуть направлені на збереження і на захист держави. Відповідно, президентом завершується напрацювання змін до Конституції, де чітко закріплюються стратегічні цілі курсу України на ЄС та НАТО. Тому президент як суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує депутатам долучитися і направити свої пропозиції до конституційної комісії, яка створена при президенті України для того, щоб мати такі зміни", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що двері НАТО для України відкриті, і країні потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ.

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Теги публікації: Порошенко Петро, нардеп, Ірина Луценко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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