Двери НАТО открыты для Украины, - Порошенко

Президент заявил, что подпишет закон о нацбезопасности в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно настойчиво работать над проведением реформ. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Двери НАТО для Украины открыты, и нам нужно упорно работать над проведением реформ. Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация - важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - подчеркнул глава государства.

Двері НАТО для України відкриті, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ.



Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація – важливий етап реформування сектору безпеки і оборони.#УкраїнаНАТО pic.twitter.com/z6AkDj7Hgm — Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2018

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.