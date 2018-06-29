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Интервью

Двери НАТО открыты для Украины, - Порошенко

НовостиПолитика    29.06.2018 - 17:53
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент заявил, что подпишет закон о нацбезопасности в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно настойчиво работать над проведением реформ. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Двери НАТО для Украины открыты, и нам нужно упорно работать над проведением реформ. Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация - важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

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Теги публикации: НАТО, Порошенко Петр, Служба безопасности Украины, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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