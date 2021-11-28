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Порошенко: не позволим вести "подковерные" переговоры о сдаче интересов Украины

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 10:18
Порошенко: не позволим вести "подковерные" переговоры о сдаче интересов Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Западные союзники пытаются понять, в какой помощи сейчас нуждается Украина, однако они "стучатся в закрытые двери".

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Прямому".

"Никто не позволит вести какие-то подковерные переговоры, размен и сдачу интересов Украины", - убежден Порошенко.

В то же время он отметил, что Украина сейчас нуждается обратиться за помощью. И назвал четыре основных пункта западной помощи для Украины в ситуации вероятного российского вторжения.

"Вопрос номер один. Примите решение о ПДЧ. Потому что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО - еще не членство. Это программа, дорожная карта реформ, которые должны быть осуществлены. Потому что я это сделал во время своей каденции по безвизовому режиму, так же сейчас надо сделать по ПДЧ. Предоставление Украине ПДЧ - это победа свободного мира. Непредоставление Украине ПДЧ - это победа Путина", - убежден Порошенко.

Второй пункт - санкции. По его мнению, должен быть уже сейчас обнародован перечень санкций, которые применит мир.

"Я считаю, что санкционный список должен быть очень болезненный. И это еще один инструмент для того, чтобы повысить цену, которую Россия заплатит, если она пересечет красные линии. В том числе и SWIFT", - отметил Порошенко.

Позиция третья - энергетическая безопасность. Включая санкции по "Северному потоку-2".

"Они уже должны быть применены сейчас. И я твердо убежден, что мы можем это обеспечить в ближайшее время. Четвертая позиция - это поставки оборонительного оружия. ПДЧ, санкции, энергетика, поставка оборонительного оружия - эти решения можно сделать в течение недели. И это точно будет "Дамоклов меч", который будет висеть над Путиным, если он сойдет с ума и будет продолжать атаковать Украину", - резюмировал Порошенко.

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