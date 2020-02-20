Порошенко: мы не позволим уничтожить достижения Революции Достоинства

Украина должна всегда помнить о том, что Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за свободу нашего государства и ее европейский выбор. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время чествования памяти Героев Небесной Сотни, передает корреспондент РБК-Украина.

В панихиде также приняли участие жена Порошенко, депутаты фракции "Европейская солидарность" и представители общественности.

"Все, кто неравнодушны, сегодня в это время собрались здесь для того, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться вперед, быть европейской страной", - сказал Порошенко.

"Шесть лет прошло с того времени, когда победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому что 18-20 февраля 2014 года были самые трагические дни и часы на этом святом месте. И мы должны сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря", - добавил Порошенко.

Кроме того, лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что решение Владимира Зеленского о передаче беркутовцев России кощунственное в отношении тех, кто пострадал на Майдане, и их семей.

"Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович с Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменяны волей действующей власти, выпущенные на волю", - сказал он.

"Моя позиция абсолютно четкая: посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашим единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы", - отметил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что попытки Зеленского увидеть в глазах Путина мир напрасны, потому что именно Путин уже шестой год ведет войну против Украины и убивает ее защитников.

"Власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине. Ничего вы там не увидите - кроме войны и желание уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, ибо это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свои жизни Герои Небесной Сотни", - подчеркнул Порошенко, добавив, что таким образом они пытаются переписать историю.

"Мы это точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа", - констатировал Петр Порошенко.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной сотни. Памятная дата приурочена к годовщине расстрелов на Майдане, произошедших в 2014 году.