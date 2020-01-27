ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Порошенко призвали парламент поддержать требования семей героев Небесной сотни

Новости » Политика     27.01.2020 - 17:17
У Порошенко призвали парламент поддержать требования семей героев Небесной сотни
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Семьи погибших требуют разобраться с последними назначением в ГБР

Фракция "Европейская солидарность" как и другие фракции и руководство Верховной Рады Украины, в понедельник, 27 января, получили публичное обращение семей героев Небесной Сотни относительно непрозрачной ситуации вокруг расследования "дел Майдана" и незаконности последних кадровых назначений в Государственном бюро расследований. Об этом говорится на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

"Фракция "Европейская солидарность" призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследованием дел Майдана. Также мы выражаем возмущение действиями руководства ГБР, которые 25 января препятствовали депутатской деятельности парламентариев, которые хотели встретиться с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой и передать заявление семей Небесной Сотни", - добавили в пресс-службе партии.

По мнению представителей политсилы, на сегодняшний день в украине большие риски разрушения парламентаризма, дискредитации народных депутатов и самого статуса депутата.

"Госпожа Венедиктова и его подчиненные грубо нарушили нормы закона "О статусе народного депутата Украины" и решение Конституционного Суда Украины, создав опасный прецедент, и это требует реакции всего парламента", - говорится на сайте.

Кроме того, в "Европейской солидарности" выразили возмущение действиями председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который самоустранился, так и не встретившись с семьями Небесной Сотни.

"Считаем, что сегодня необходимо усиливать парламентский контроль за деятельностью правоохранительных органов, а не ослаблять его, поэтому "Европейская солидарность" призывает коллег из других фракции занять солидарную позицию в поддержке требований семей Небесной Сотни, и ожидает от председателя Верховной Рады соответствующей организации совместной встречи руководства парламента, фракций и семей Небесной Сотни. Ожидаем от спикера парламента, что он обеспечит присутствие на этой встрече и.о. директора ГБР госпожи Венедиктовой, чтобы она публично объяснила свое неуважение к закону, статуса народного депутата, и последние непрозрачные кадровые решения, сделанные ею, несмотря на имеющийся конфликт интересов", - резюмировали в партии.

В правоохранительном комитете ВР назвали сроки назначения нового главы ГБР Денис Монастырский: Испытательный срок Арсена Авакова не закончен
Новости Украины Порошенко ПетрГБРЕвропейская солидарность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь