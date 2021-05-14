Порошенко пожертвовал 100 тысяч долларов Украинскому католическому университету

"Новый Коллегиум УКУ - масштабное формационное пространство для студентов, работников и гостей нашего университета. Дом спроектирован по модели living learning community - сообщества, живущего и обучающегося вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, он решил инвестировать в университет, потому что УКУ возрождает традиции украинского образования.

"Это новые подходы не только к обучению, УКУ формирует новое понимание образования как привлечения к сообществу со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии. Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом - вспомню владыку Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнейшего Святослава, долголетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора А. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения, могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", - заявил Порошенко.

В подтверждение своих слов он отметил, что университет стабильно находится на высоких местах украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитарных науках, но и в ИТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственными и общественными процессами.

Напомним, Украинский католический университет был создан почти 20 лет назад во Львове. Университет унаследовал и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии, которую создал в 1928-1929 годах во Львове Митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил ее первый ректоро. Иосиф Слепой.

Кроме учебных и бизнес-программ, УКУ известен и современным кампусом и быстрыми темпами его развития. Университет существует без всякого финансирования от государства благодаря благотворительным взносам.

Великим канцлером УКУ является глава УГКЦ блаженнейший патриарх Святослав (Шевчук), президент УКУ - архиепископ и Митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис (Гудзяк).

Как ранее писало РБК-Украина, с начала пандемии коронавируса у Порошенко оказали благотворительной помощи медицинским учреждениям, врачам и малообеспеченным гражданам по всей стране на сумму 150 миллионов гривен.

В частности, Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.