Порошенко пожертвував 100 тисяч доларів Українському католицькому університету

"Новий Колегіум УКУ - це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community - спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня", - йдеться у повідомленні.

За словами Порошенка, він вирішив інвестувати в університет, тому що УКУ відроджує традиції української освіти.

"Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами і розумінням місії. Для мене важливим завжди було і є те, що за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом - згадаю владику Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнійшого Святослава, довголітнього ректора і теперішнього президента владику Бориса Ґудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті", - заявив Порошенко.

На підтвердження свої слів він зазначив, що університет стабільно перебуває на найвищий сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами.

Нагадаємо, Український католицький університет було створено майже 20 років тому у Львові. Університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-католицької богословської академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий.

Окрім навчальних й бізнес-програм, УКУ відомий і сучасним кампусом та швидкими темпами його розбудови. Університет існує без жодного фінансування від держави завдяки благодійним внескам.

Великим канцлером УКУ є глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук), президент УКУ - Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис (Гудзяк).

Як раніше писало РБК-Україна, від початку пандемії коронавірусу у Порошенка надали благодійної допомоги медичним закладам, лікарям та малозабезпеченим громадянам по всій країні на суму 150 мільйонів гривень.

Зокрема, Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.