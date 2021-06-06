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Порошенко: поздравляю журналистов, которые противодействуют российской агрессии

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Искренне поздравляю всех украинских журналистов, которые имеют свой весомый и независимый голос и, несмотря ни на что, смело доносят обществу слово правды. Спасибо каждому из вас, кто работает для того, чтобы объединить нацию, каждому, кто уже много лет противодействует российской агрессии в информационном поле Украины. Крепкого здоровья вам, вдохновения и мужества. С Днем журналиста", - написал Порошенко.

Напомним, сегодня, 6 июня в Украине отмечается День журналиста.

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