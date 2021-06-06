Порошенко: вітаю журналістів, які протидіють російській агресії

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українських журналістів з професійним святом.
Про це Порошенко написав у Facebook.
"Щиро вітаю усіх українських журналістів, які мають свій вагомий і незалежний голос і, незважаючи ні на що, сміливо доносять суспільству слово правди. Дякую кожному з вас, хто працює для того, щоб об’єднати націю, кожному, хто уже багато років протидіє російській агресії в інформаційному полі України. Міцного здоров’я вам, натхнення та мужності. З Днем журналіста", - написав Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні, 6 червня в Україні відзначаться День журналіста.