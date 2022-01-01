Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал Украине побед

"Несмотря на то, что 2021-й год удивлял нас неприятными сюрпризами, я хочу подчеркнуть, что запас прочности и надежности, который был создан с 14-го по 19-й годы, позволил нам пережить все эти неприятности", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что во многих украинских семьях за праздничным столом в этом году останутся пустые места. Потому что за последние два года около ста тысяч украинцев погибли от ковида.

"Не имея возможности делать работу за нашу власть, мы помогали как могли. И в следующем году прошу каждого, даже умоляю, кто еще не привился, вакцинируйтесь, пожалуйста. Наша команда вакцинирована. И это позволило несмотря на пандемию ездить по стране и встречаться с удивительными людьми. Украинцы замечательные, открытые, добрые. И это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы граждане. Одна большая нация", - добавил Порошенко.

"Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть Новый год будет годом побед для страны и для каждого из вас. Я твердо убежден, главные наши с вами победы - еще впереди", - подчеркнул Порошенко.