Порошенко поздравил украинцев с Новым 2019 годом

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвал главные достижения Украины в 2018 году и вспомнил военнопленных моряков

Президент Петр Порошенко в видеообращении поздравил граждан Украины с Новым 2019 годом, назвав главные достижения государства за 2018 год. Новогоднее поздравление президент произнес на Софийской площади, сообщает РБК-Украина.

"Дорогие соотечественники! Еще мгновение - и летопись 2018 года ляжет в архив украинской истории. А место там для него - особенное. Оно рядом с 1991, когда было провозглашено нашу государственную самостоятельность.

15 декабря, здесь в святой Софии состоялся Объединительный собор. Тысячи людей, которые собрались на площади не стеснялись слез, и то были слезы радости. Родилась наконец автокефальная православная церковь Украины, признанная мировым православием. Борьба за независимость нашей церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас. Это настоящее чудо, это знак Божий, что у нас, украинцев, точно все будет хорошо", - сказал Порошенко.

"На днях, вместе с благой вестью о рождении спасителя Украина получит долгожданный томос - грамоту от Вселенского патриархата. И она документально засвидетельствует нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это четкая стратегия, которой неукоснительно придерживаемся в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем.

Ни обещания манны небесной, ни зерно уныния, ни зелье раздора - ничто не должно развернуть нас обратно. В единстве - сила народа. Боже, нам единство подай! Хотелось, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года: для власти, для общества и для каждого гражданина.

Тем более, что 2019 - это столетие Акта Злуки, век нашей соборности. Мы ни к чему не стремимся больше, чем к миру. И никто не хочет мира больше, чем мы. Поэтому позвольте от вашего имени прежде всего поздравить украинских воинов. Это они гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь.

И пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену, и раненные среди них - Андрей Ейдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко; и украинские политзаключенные в российских тюрьмах, и наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях.

Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной не была дорога. Наша семья непременно объединиться за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени.

Дорогие украинцы, самое трудное уже прошло и худшее тоже позади. Впереди - постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. Это результат нашей совместной, кропотливой работы. Главное, в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. Тогда мы точно победим. Желаю всем счастливого Нового года, чтобы наша доля нас не цуралась! Слава Украине!", - сказал президент Петр Порошенко.