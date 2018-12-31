Порошенко привітав українців із Новим 2019 роком

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвав головні досягнення України у 2018 році та згадав військовополонених моряків

Президент Петро Порошенко у відеозверненні привітав громадян України із Новим 2019 роком, назвавши головні досягнення держави за 2018 рік. Новорічне привітання президент виголосив на Софійській площі, повідомляє РБК-Україна.

"Дорогі співвітчизники! Ще мить і літопис 2018 року ляже в архів української історії. А місце там для нього - особливе. Воно поруч з 1991, коли було проголошено нашу державну самостійність.

15 грудня, тут у святій Софії відбувся Об’єднуючий собор. Тисячі людей, які зібралися на площі не соромилися сліз, і то були сльози радості. Народилася нарешті автокефальна православна церква України, визнана світовим православ’ям. Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і успіхом увінчалася лише тепер. Це справжнє диво, це знак Божий, що в нас, українців, точно все буде добре", - сказав Порошенко.

"Днями, разом із благою вістю про народження спасителя Україна отримає довгоочікуваний томос - грамоту від Вселенського патріархату. І вона документально засвідчить нашу духовну незалежність. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. Це чітка стратегія, якої неухильно дотримуємось протягом останніх п'яти років. Ми йдемо своїм шляхом.

Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розбрату - ніщо не повинно розвернути нас назад. В єдності - сила народу. Боже, нам єдність подай! Хотілося, щоб саме ці слова стали гаслом для наступного року: для влади, для суспільства і для кожного громадянина.

Тим більше, що 2019 - це століття Акту Злуки, століття нашої соборності. Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашого імені насамперед привітати українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч.

І хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні, і поранені серед них - Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко; і українські політв’язні в російських тюрмах, і наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях.

Я звертаюсь до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу. Ми обов’язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. Наша сім’я неодмінно воз’єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом.

Дорогі українці, найважче вже минуло і найгірше теж позаду. Попереду - поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. Це результат нашої спільної, кропіткої праці. Головне, в передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. Тоді ми точно переможемо. Бажаю всім щасливого Нового року, щоб наша доля нас не цуралась! Слава Україні!", - сказав президент Петро Порошенко.