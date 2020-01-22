Порошенко в День соборности: нам не все равно

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности, процитировав на своей странице в Facebook стихотворение Тараса Шевченко "Та не однаково мені". Об этом сообщает РБК-Украина.

"Флешмобом с этими словами пророка Тараса Шевченко украинцы отреагировали на призыв "Какая разница?", - написал пятый президент, подчеркнув, что "нам не все равно, какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует". Впрочем, это не мешает украинцам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, другими языками. "Это их неоспоримое право", - добавил Порошенко.

Кроме того, по мнению Порошенко, украинцам "не все равно, какая у них церковь и геополитический курс страны".

"Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы завоевали Томос. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, увы, через Москву. Большинству украинцев не все равно, вступим мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт... Будем частью Европы, вернемся к сферы российского влияния. Хорошие дороги по всей стране это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями", - отметил Порошенко.

П'пятый президент добавил, несмотря на то, что местами украинцы по-разному смотрят на историю, они объединены в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и общим европейским будущим.

"Дорогие украинцы! Поздравляю вас с Днем соборности от себя лично и от всей команды "Европейской солидарности". Слава Украине!", - подчеркнул Порошенко.