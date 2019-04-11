Порошенко поздравил премьер-министра Израиля с победой на выборах

Порошенко ожидает развития украинско-израильского сотрудничества
Президент Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.
Порошенко также подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога.
"Поздравляю своего друга Биньямина Нетаньяху с результатами выборов -2019! Голоса израильтян на парламентских выборах - лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства!", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Израильская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов после обработки 64,24% протоколов.
Так, партия "Ликуд" действующего премьер-министра Баньямина Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом в 1%. Она набрала уже 27,07% голосов - за нее отдали свои голоса более 761,9 тыс. Избирателей.
Главный оппонент Нетаньяху - Бени Ганц - с его блоком партий "кахоль-Лаван" получил результат 25,96%. За него отдали голоса 253,9 тыс. израильтян.